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Общество19 ноября 2021 17:41

У девятиклассника одной из школ Динского района выявлен туберкулез

Одноклассников и учителей подростка обследуют врачи
Евгения ХАЛИКОВА
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Учеников школы, где зарегистрировано опасное заболевание, ждет медобследование

Учеников школы, где зарегистрировано опасное заболевание, ждет медобследование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Динском районе опасаются вспышки туберкулеза. У учащегося 9-го класса одной из местных школ врачи диагностировали туберкулез, сообщает газета «РВС». И без того страшное заболевание наиболее опасно в период пандемии. Известно, что родители одноклассников подростка обеспокоены информацией и уже обратились в управление образования Динского района.

- В школе предпринимаются все меры, в соответствии с регламентами, которые определены санитарными нормами, - сообщила начальник управления образования Марина Ежкова.

Предположительно, что в понедельник всех учеников, контактировавших с заболевшим мальчиком, а также педсостав школы отправят на медицинское обследование, а в школе проведут дополнительную санитарную обработку.