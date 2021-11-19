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Общество19 ноября 2021 18:18

Поиски пропавшей на Кубани семиклассницы завершены

Девочку из пригорода Краснодара искали несколько дней
Евгения ХАЛИКОВА
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Урокам пропавшая семиклассница предпочла другие развлечения

Урокам пропавшая семиклассница предпочла другие развлечения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре полицейские несколько дней разыскивали тринадцатилетнюю девочку из поселка Калинино. О пропаже подростка сообщила ее мать. По словам женщины, дочь ушла из дома в 12 часов дня еще 13 ноября и больше на связь не выходила.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, ученица 7-го класса ранее состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних за употребление алкоголя.

На след пропавшей девочки оперативники вышли 16 ноября. Подростка обнаружили в Краснодаре. Сообщается, что никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.