Поиски пропавшей на Кубани семиклассницы завершены

Урокам пропавшая семиклассница предпочла другие развлечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре полицейские несколько дней разыскивали тринадцатилетнюю девочку из поселка Калинино. О пропаже подростка сообщила ее мать. По словам женщины, дочь ушла из дома в 12 часов дня еще 13 ноября и больше на связь не выходила.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, ученица 7-го класса ранее состояла на учете в отделе по делам несовершеннолетних за употребление алкоголя.

На след пропавшей девочки оперативники вышли 16 ноября. Подростка обнаружили в Краснодаре. Сообщается, что никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.