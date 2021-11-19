Скала рухнула на экскаваторщика во время строительных работ в Новороссийске

Во время строительных работ погиб рабочий. Фото: cpc.ru

В Новороссийске во время строительных работ на территории морского терминал Каспийского трубопроводного консорциума на экскаватор рухнула часть скалы. Под завалом оказался экскаваторщик.

- Рабочими осуществлялось рыхление скального грунта экскаватором с применением гидромолота для устройства подпорной стенки при строительстве системы измерения количества и показателей качества нефти Морского терминала, - рассказал подробности чрезвычайного происшествия в пресс-службе предприятия.

На место происшествия незамедлительно были вызваны бригады спасателей и скорая помощь. Мужчину удалось извлечь из-под обломков скалы, но реанимационные действия врачей оказались бесполезны. Причины трагедии устанавливают следователи.