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Происшествия19 ноября 2021 19:27

В Сочи горел жилой пятиэтажный дом

Из-за сильного задымления жильцы дома не смогли эвакуироваться без помощи спасателей
Евгения ХАЛИКОВА
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Из-за сильного задымления не все жильцы дома смогли самостоятельно выбраться

Из-за сильного задымления не все жильцы дома смогли самостоятельно выбраться

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сочинские пожарные были подняты по тревоге вечером 19 ноября. Как сообщили диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России очевидцы, горела пятиэтажка на улице Голубые Дали. Прибывшие на место подразделения пожарных установили, что в многоквартирном доме огнем охвачена площадь 30 кв.м.

Из задымленного подъезда эвакуировали 50 человек. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, восемь жителей дома не смогли самостоятельно выбраться и им на помощь пришли спасатели. Также людей пришлось откачивать после того, как они надышались прокатами горения.

В 20.45 пожар удалось локализовать. В 20.59 огнеборцы отчитались о полной ликвидации возгорания. Всего в тушении пожара участвовали 56 человек и 20 единиц техники.