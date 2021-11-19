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Происшествия19 ноября 2021 19:50

В Анапе мужчина стрелял в рабочих, устанавливавших вышку сотовой связи

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело
Евгения ХАЛИКОВА
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Оружием мужчина владел на законных основаниях. Фото: пресс-служба ОВМД по Анапе

Оружием мужчина владел на законных основаниях. Фото: пресс-служба ОВМД по Анапе

В Анапе рабочие, устанавливавшие вышку сотовой связи вызвали недовольство местного жителя. 35-летний мужчина потребовал прекратить установку, а когда рабочие проигнорировали его приказ, то достал травматические пистолет и дважды выстрелил в спину одного из монтажников.

- Сотрудники полиции быстро установили стрелка. Оружие, использованное в ходе совершения преступления, а также еще несколько единиц огнестрельного оружия, хранящегося на законных основаниях, были изъяты по месту проживания задержанного, - сообщили подробности дела в отделе МВД по Анапе.

Подозреваемый задержан. Следственный отдел ОМВД России по городу Анапе возбудил уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит лишение свободы сроком до двух лет.