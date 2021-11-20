Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 ноября 2021

Из-за ремонтных работ часть Сочи останется без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи в связи с планово-предупредительным ремонтом будет ограничена подача электроэнергии. Ограничения коснутся жителей двух внутригородских округов.

В Адлерском районе веерные отключения электричества запланированы на улицах Искры, Калиновая, Заречная, Мостовая, Веринская, Междуреченская, Родная, Глициний, Кузнечная, Псебайская, Тульская, Николаевкая, а также на переулке Западный. Также ограничения коснутся садовых товариществ «Кардабаш», «Ромашка», «Строитель», «Холодные ключи», «Турист», «Кооператор», «Знание», «Энергетик» и «Экспресс», а также села Верхнениколаевское и хутора Старый Кляр. Перейти на альтернативные источники энергии придется в пансионате «Южный» и в жилом комплексе «Морская Симфония».

В Хостинский район электрик приедут в 4 утра и работы продлятся до полудня, после чего в дома вернут электричество. Работы запланированы по улицам Сухумское шоссе. Дарвина, Искры, Калиновая, Эпроновская, Апшеронская, Ростовская, Камо, и на переулке. Тихий.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.