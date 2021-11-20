В Краснодаре открылись ярмарки выходного дня

На ярмарках представлены фермерские продукты. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре открылось 11 ярмарок выходного дня. Традиционно торговые ряды раскинулись в нескольких внутригородских округах. На прилавках - фермерская продукция, выращенная в Краснодарском крае. Уже подсчитали, что около 600 участников ярмарки каждые выходные привозят на реализацию не менее 90 тонн товара.

Как рассказали в управлении торговли и бытового обслуживания населения, все ярмарки организованы с учетом санитарных требований Роспотребнадзора. Продаваемая продукция проходит тщательный контроль качества.

Для удобства покупателей на территории ярмарки установлены весы, чтобы произвести контрольное взвешивание.