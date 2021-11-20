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Общество20 ноября 2021 6:39

В Краснодаре временно ограничат движение по улице Северной

Ограничения будут введены дважды: с 27 по 29 ноября и с 4 по 6 декабря
Евгения ХАЛИКОВА
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По улице Северной будет временно ограничено движение. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По улице Северной будет временно ограничено движение. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре дважды будет ограничено движение автотранспорта по улице Северной. Ограничения временные и с интервалом в неделю. Сначала они будут введены с 27 и по 29 ноября, после с 4 и по 6 декабря. Мера вынужденная и связана со строительство новых сетей водоснабжения и водоотведения одной полосе на участке от ул. Березанской до ул. им. Корницкого.

Как сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства, на участке, где будет организовано реверсивное движение, установят временные дорожные знаки и предупреждающие знаки.