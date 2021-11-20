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Общество20 ноября 2021 6:53

В Краснодаре из-за антиковидных мер не будут перекрывать улицу Красную

Временно прекращена традиция по выходным дням из автодороги по улице Красной делать пешеходную
Евгения ХАЛИКОВА
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Улица Красная в выходные дни будет открыта для автотранспорта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Улица Красная в выходные дни будет открыта для автотранспорта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на два месяца отменятся традиция превращать автодорогу на улице Красной в пешеходную. Как сообщили в мэрии, это связано с новыми антиковидными мерами. Транспорт по Красной в выходные и праздничные дни на время ограничений будет ездить в обычном режиме.

— Для соблюдения усиленных антиковидных мер, движение транспорта по главной улице краевого центра не будут ограничивать, чтобы не допускать массового скопления людей. Сейчас это необходимо сделать, - рассказал начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко.

По решению губернатора Краснодарского края, с 22 ноября 2021 г. по 18 января 2022 г в регионе вводятся дополнительные меры: посещение ТРЦ и других мест массового оскопления людей будет возможно только при предъявлении справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.