В Краснодаре из-за антиковидных мер не будут перекрывать улицу Красную

Улица Красная в выходные дни будет открыта для автотранспорта. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на два месяца отменятся традиция превращать автодорогу на улице Красной в пешеходную. Как сообщили в мэрии, это связано с новыми антиковидными мерами. Транспорт по Красной в выходные и праздничные дни на время ограничений будет ездить в обычном режиме.

— Для соблюдения усиленных антиковидных мер, движение транспорта по главной улице краевого центра не будут ограничивать, чтобы не допускать массового скопления людей. Сейчас это необходимо сделать, - рассказал начальник городского управления общественной безопасности и правопорядка Виталий Косенко.

По решению губернатора Краснодарского края, с 22 ноября 2021 г. по 18 января 2022 г в регионе вводятся дополнительные меры: посещение ТРЦ и других мест массового оскопления людей будет возможно только при предъявлении справки или QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании.