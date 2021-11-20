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Общество20 ноября 2021 9:28

Экс-министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко нашел новую работу в Тамбове

В администрации Кубани Зименко проработал всего полтора года
Евгения ХАЛИКОВА
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Евгений Зименко проработал в качестве министра Краснодарского края всего полтора года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Евгений Зименко проработал в качестве министра Краснодарского края всего полтора года. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Бывший министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Евгений Зименко трудоустроен в администрации Тамбова. Он занял должность вице-мэра и будет курировать сферу ЖКХ. Как сообщили в тамбовской мэрии, новый заместитель главы города приступит к своим обязанностям 22 ноября.

Евгений Зименко 1985 года в ст. Пластуновской Динского района. Окончил Кубанский аграрный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК». В 2019 году ему достался кабинет министра энергетики и ЖКХ Краснодарского края, однако спустя полтора года Зименко покинул должность. Причины отставки не сообщались.