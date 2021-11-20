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Здоровье20 ноября 2021 9:40

В Краснодарском крае продолжается рост заболеваемости коронавирусом

За прошедшие сутки в регионе зарегистрированы 997 новых случаев заражения
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодарском крае растет количество заражений коронавирусом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае растет количество заражений коронавирусом. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Оперативный штаб Краснодарского края подготовил отчет за прошедшие сутки. Согласно данным, в регионе продолжается рост заболеваемости COVID-19. Статистика шокирует цифрами – в крае зарегистрированы 997 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Тесты выявила заболевание у 378 мужчин и 619 женщин в возрасте до 97 лет. 102 пациента - дети.

В реанимациях ковид-госпиталей на ИВЛ находятся 113 человек, восемь пациентов в крайне тяжелом состоянии переведены на ЭКМО.