Проекты кубанского казачества получат губернаторские гранты

Проекты казачьего войска выиграли гранты губернатора региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае подвели итоги конкурса губернаторских грантов. В итоге финансовую поддержку краевых властей получат проекты кубанского казачества. Победителя стали участники из Щербиновского и Динского районов, а также из Краснодара. На реализацию им идей им выдадут не менее 1 миллиона рублей.

– Всего за 2021 год в число победителей вошли 26 грантовых проектов Кубанского казачьего войска на общую сумму в почти 20 млн рублей. В следующем году будет сформирован проектный офис, организована экспертная группа по подготовке проектов для участия в грантовых конкурсах, - рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Благодаря грантам, в Щербиновском районе появится конноспортивный клуб. Также планируют создать цикл образовательных проектов, посвященных истории казачества и снять документальный фильм о войсковом протоиерее Кириле Россинском, основавшем первые образовательные учреждения на Кубани, а также войсковой певческий хор.

В январе 2022 года будут подведены итоги следующего конкурса президентских грантов. От кубанского казачества туда направлено более 36 заявок на общую сумму 40 млн рублей.