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Происшествия20 ноября 2021 10:36

В Сочи дотла сгорел пассажирский автобус

Людей в салоне не было
Евгения ХАЛИКОВА
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Восстановлению автобус не подлежит. Фото: скриншот

Восстановлению автобус не подлежит. Фото: скриншот

В Сочи 20 ноября сгорел автобус. Очевидцы рассказали, что машина вспыхнула на улице Донской во время движения. Пассажиров в салоне не было.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, информация о возгорании транспортного средства поступила дежурному Сочинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России 20 ноября в 7.03. На место незамедлительно были отправлены пожарные подразделения.

Огнеборцам удалось быстро потушить автобус. Но, судя, по кадрам с места события, авто восстановлению не подлежит.

Всего к ликвидации последствий привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы техники.