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Общество20 ноября 2021 10:52

«Точка роста» открылась в Новороссийске

Детский научный центр появился в хуторской школе
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские школьники благодаря "Точкам роста" получают более обширные знания. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские школьники благодаря "Точкам роста" получают более обширные знания. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В хуторе Семигорский на базе школы № 25 открылся центр естественно-научной направленности «Точка роста». Это проект реализовывается в рамках национальной программы «Образование». Дети смогут получать более обширные знания в областях физики, химии и биологии. Также ученики будут постигать основы робототехники.

Как сообщили в администрации Краснодарского края до конца 2021 года количество таких "Точек роста" в регионе будет равняться 134. Краснодарский край входит в число лидеров в стране по количеству созданных центров цифрового и гуманитарного профилей.