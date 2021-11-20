«Точка роста» открылась в Новороссийске

Кубанские школьники благодаря "Точкам роста" получают более обширные знания. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В хуторе Семигорский на базе школы № 25 открылся центр естественно-научной направленности «Точка роста». Это проект реализовывается в рамках национальной программы «Образование». Дети смогут получать более обширные знания в областях физики, химии и биологии. Также ученики будут постигать основы робототехники.

Как сообщили в администрации Краснодарского края до конца 2021 года количество таких "Точек роста" в регионе будет равняться 134. Краснодарский край входит в число лидеров в стране по количеству созданных центров цифрового и гуманитарного профилей.