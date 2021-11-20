Следователи Кореновского района разбираются в обстоятельствах смерти студента

Полицейские устанавливают причины, повлекшие смерть 17-летннего подростка Фото: Александр ГЛУЗ

В Кореновском районе следователям предстоит выяснить причины, которые привели к трагической смерти студента-первокурсника машиностроительного колледжа. Тело 17-летнего парня обнаружила мать в их собственном доме. Как сообщил источник в правоохранительных органах, семья благополучная, молодой человек ранее на учете в отделе по делам несовершеннолетних не состоял.

Родители подростка были в разводе. Сын проживал с матерью, но отец принимал активное участие в его воспитании.

Со слов матери, конфликтов в семье не было, в течение дня парень вел себя как обычно. Тело погибшего направлено на судебную экспертизу.