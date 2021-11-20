В 157 многоквартирных домах Краснодара завершился капремонт

В Краснодаре капремонт прошел в 157 многоэтажках. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодаре завершили капремонт в 159 многоквартирных домах. Специалисты заменили инженерные сети, крыши, обновили фасады многоэтажек. Также в жилых домах появились новые лифты. До конца года капремонт пройдет в 229 домах.

- Число домов, которые мы можем привести в порядок, растет благодаря собираемости средств. Большинство контрактов подрядчики выполняют добросовестно, и жители остаются довольны, - рассказал гендиректор краевого фонда капитального ремонта многоквартирных домов Михаил Лысенко.

В то же время в 15 домах капремонт еще не стартовал из-за бездействия недобросовестного подрядчика. Но работы на этих объектах все же планируют закончить до конца декабря.

В 2022 году в Краснодаре за счет средств краевого фонда капитального ремонта отремонтируют 218 домов. На эти цели выделено более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.