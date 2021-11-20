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Общество20 ноября 2021 12:57

Временное дорожное полотно восстановлено на Мамайском перевале в Сочи

Автомобили могут двигаться по двум полосам
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Теперь автомобили могут передвигаться по двум полосам. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Теперь автомобили могут передвигаться по двум полосам. Фото: пресс-служба администрации Сочи

На федеральной трассе в районе Мамайского перевала оперативно восстановили дорогу после вмешательства городских властей. Теперь автомобили могут передвигаться по двум полосам. Ранее одну из них размыло после обильных октябрьских дождей, из-за чего на этом участке наблюдались постоянные заторы.

- На место стянута вся необходимая специализированная техника, задействованы специалисты, имеется необходимый запас материалов для выполнения ремонтных работ в круглосуточном режиме, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

На аварийном участке появится временный асфальт, как только позволит погода. Сейчас подрядчик завершил инженерно-геологические изыскания, а склон и дорогу укрепляют с помощью свай и ростверков. Здесь несут дежурство специалисты Упрдор «Черноморье», департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города и ГИБДД.