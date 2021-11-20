Более 1 млн тонн сахара произвели в Краснодарском крае

Сахарная свекла идет на экспорт. Фото: Архив "КП"

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» произведенный сахар экспортируют в 27 стран мира, в том числе в США, Китай, Корею, Турцию, Хорватию, Эстонию, Румынию. В этом году его произвели на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом.

- Сахарная свекла – экспортно ориентированная культура. За пять лет поставки сахара на международные рынки выросли в 10 раз и в этом году превысили сумму более 21,1 млн долларов, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На Кубани завершают уборку сахарной свеклы. На сегодняшний день собрано 95 % от плана. Самые большие площади находятся в Ленинградском, Павловском, Выселковском, Каневском и Кущевском районах. При этом аграрии в этом году засеяли 10,7 тысячи гектаров сортами семян отечественной селекции. На их покупку выделяются региональные субсидии. В сезоне 2021 года сахарную свеклу принимают и обрабатывают на 14 специализированных комбинатах.