Краснодарский край входит в число регионов - лидеров по производству экопродуктов

Органические овощи пользуются спросом у покупателей. Фото: Мария ЛЕНЦ

Экопродукция кубанских производителей обладает высоким экспортным потенциалом. По международным стандартам органического земледелия в регионе выращивают фрукты, овощи, виноград, зерновые и масличные культуры. Развитие этого направления может внести значительный вклад в экономику, уверен губернатор Вениамин Кондратьев.

- Сегодня мы видим большой спрос на экопродукты. Это перспективное направление с большим потенциалом экспортного роста. В регионе уже есть примеры сертифицированных органик-фермеров, - отметил руководитель региона.

До 2030 года в Краснодарском крае планируют открыть кластер экологизированного АПК. Органическую сельхозпродукцию будут производить на не менее 70% от всей посевной площади. Количество таких хозяйств растет. Только в третьем квартале 2021 года в регионе появилось 34 производителя экопродуктов.

Этому способствует закон о развитии производства органической продукции. Он помогает сохранить природную экосистему сельхозугодий, увеличить плодородие почвы, а также повысить качество и безопасность выращенной продукции. Предприятия, работающие по стандартам органического производства, получают сертификат и могут маркировать свою продукцию специальным знаком «Органик».