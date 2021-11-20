Собственный гимн появится у Анапы к Новому году

У Анапы появится гимн. Фото: instagram.com/admanapa

Администрация Анапы объявила конкурс на создание гимна курорта. В нем могут принять участие все желающие – как отдельные композиторы и поэты, так и организации.

- У нашего города есть герб, флаг, но нет гимна. Считаю, что у Анапы он обязательно должен быть, и он должен быть народным, - отметил глава города Василий Швец.

В произведении должны быть отражены история, традиции, современное развитие Анапы, а также ее главные направления – санаторно-курортное, виноградарское и другие.

Конкурс пройдет в два этапа. С 1 по 15 декабря принимаются заявки с материалами, с 16 до 20 декабря их рассмотрит конкурсная комиссия из сотрудников мэрии, депутатов, общественников и специалисты в области культуры, литературы и музыки.

Участникам необходимо предоставить текст гимна с нотами, аудиозапись и информацию об авторе или авторах. Отдельно проекты текста и музыки гимна рассматриваться не будут, рассказали в пресс-службе администрации Анапы.