Памятник регионального значения Аллею Челтенхема благоустроят в Сочи

На Аллее Челтенхема высадят 126 новых деревьев. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Летом специалисты провели обследование ликвидамбров в Хостинском районе. Они обнаружили, что часть деревьев находятся в плохом состоянии, и пришли к выводу, что аллея нуждается в обновлении.

- Подрядчик приступил к частичному сносу и санитарной обрезке деревьев, - отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Кильганкин.

На Аллее Челтенхема высадят 126 молодых деревьев ликвидамбара, сообщает пресс-служба администрации Сочи. По условиям контракта производитель работ гарантирует их приживаемость.