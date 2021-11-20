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Общество20 ноября 2021 16:33

Памятник регионального значения Аллею Челтенхема благоустроят в Сочи

Старые деревья спилят и высадят более 120 новых растений
Оксана КАДОЧНИКОВА
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На Аллее Челтенхема высадят 126 новых деревьев. Фото: пресс-служба администрации Сочи

На Аллее Челтенхема высадят 126 новых деревьев. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Летом специалисты провели обследование ликвидамбров в Хостинском районе. Они обнаружили, что часть деревьев находятся в плохом состоянии, и пришли к выводу, что аллея нуждается в обновлении.

- Подрядчик приступил к частичному сносу и санитарной обрезке деревьев, - отметил директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Александр Кильганкин.

На Аллее Челтенхема высадят 126 молодых деревьев ликвидамбара, сообщает пресс-служба администрации Сочи. По условиям контракта производитель работ гарантирует их приживаемость.