Погода в Краснодаре 21 ноября 2021: на смену ливням придет резкое потепление

Какая будет погода в Краснодаре 21 ноября 2021 года.

Активный циклонический вихрь, из-за которого Кубань стало заливать, отступил от региона. Так что воскресный день ожидается, на удивление, погожим.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», 21 ноября в Краснодаре прогнозируется переменная облачность. Небольшой дождь пройдет лишь ночью.

- Ветер юго-западный и западный 5-10 метров в секунду, в ночные часы будут порывы до 12-14 метров в секунду, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, по прогнозам, температура воздуха ночью +2-4 градуса, а днем воздух прогреется до 12-14 градусов. При этом сохранится тенденция к повышению. Новая рабочая неделя начнется с резкого потепления - на столбиках термометров вновь ожидается +17-18 градусов.