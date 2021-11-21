Погода в Сочи 21 ноября 2021: на курорте ждут залповые ливни

Узнали, какой будет погода 21 ноября в Сочи. Фото: Артем КИЛЬКИН

На побережье бушует непогода, которая, судя, по расчетам синоптиков, не спешит отступать. Так что разгул стихии продолжится и в воскресенье. Рассказываем, какая будет погода в Сочи 21 ноября 2021 года.

Итак, на курорте прогнозируют сильный дождь, местами будет ливень. Осадки стихнут лишь к вечеру 21-го числа. При этом ветер ожидается слабый - порывы будут около 4 метров в секунду.

Не порадует сочинцев и температура воздуха. В дневные часы прогнозируется всего +12 градусов, а ночью отметки опустятся до +7 градусов.

На Красной Поляне 21 ноября также будет дождливо. Правда, столбики термометров днем покажут всего 8 градусов. На высоте морозно - около 1-3 градусов ниже нуля. При этом в ночные часы отметки упадут до 9 градусов мороза.