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Общество21 ноября 2021 16:24

Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 ноября 2021

Энергетики предупреждают жителей курорта об отключениях электроэнергии в связи с профилактикой
Евгения СОРОКА
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Энергетики ежедневно устраивают профилактические осмотры оборудования, чтобы во время пиковых нагрузок не случилось аварий.

Энергетики ежедневно устраивают профилактические осмотры оборудования, чтобы во время пиковых нагрузок не случилось аварий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На курорте с начала рабочей недели продолжится плановый ремонт электрооборудования. Из-за этого у жителей разных районов города возможны перебои со светом. Говорят, что свет пропадет лишь на время. Узнали, где будут отключения света в Сочи 22 ноября 2021 года.

С 04:00 до 17:00 электричества может не быть в домах на улицах Ленина, Привокзальная, Ворошиловградская, Просвещения, Дзержинского, Панфилова, Герцена,Киевская, Короленко, Цитрусовая, Чернышевского, Аэрофлотская, Известинская, Верхнеизвестинская, Удачи, Мира. Кроме того, отключения света ожидаются у сочинцев, которые проживают на улицах Владимировская, Кирпичная, Троицкая, Фермерская, Православная, Орбитовская, Изумрудная, Гастелло, Надежды, Зеленая горка, Петрозаводская, Голубые дали, а также в переулках Кувшинок и Фермерский. В зону отключения также попадают Энергетик-изумруд, Лазурная долина, Дачная, База АЛЕА, ЖК Изумрудный город и ЖК Триумф.

С 08:00 до 19:00 электроэнергия может пропасть в селе Чвижепсе на улицах Подснежников, Нарзанная; Заречная, Голубые дали, Кирпичная, Мостовая, Искры, Лавровая, Худякова, Мира, а также в переулке Тепличный. Также перебои возможны в селе Бестужеское на улицах Лазурная Долина, Тимашевская, Темрюкская, Мясникяна, Брянская, Банановая, Костромская, Ивановская, Колхозная, а также в переулке Молдовский.

В это же время может временно выключиться свет на улицах Красной и Альпийской, а также в переулке Ряжском Центрального района Сочи.

Коснутся отключения и Лазаревского района. С 08:00 до 17:00 частично пропадет свет в поселках Дагомыс, Нижняя Шаумяновка, Васильевка, Сергей Поле.