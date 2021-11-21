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Здоровье21 ноября 2021 8:09

Где в Краснодарском крае проще всего подхватить COVID-19

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 21 ноября
Евгения СОРОКА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 21 ноября.

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 21 ноября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае отслеживают постоянно. Мониторинг специалисты ведут круглосуточно. По последним данным регионального оперштаба, за сутки заразились 989 человек. Среди зараженных - 82 ребенка. Самому маленькому из них два месяца. Самому старшему пациенту - 98 лет.

Кроме того, еженедельно оперштаб края ведет мониторинг заболеваемости и на основе данных статистики выявляет муниципалитеты, где было проще всего подхватить COVID-19.

В списке с наибольшим приростом заболевших за сутки снова лидирует Краснодар. COVID-19 выявлен у 353 человек. Второе место – у Сочи (128 случаев). Третий по заразности – Новороссийск - 73 случая.

Четвертую и пятую позиции в топе, по данным оперштаба края, заняли Динской и Ейский районы - 57 и 29 пациентов соответственно.

Напомним, что санитарные врачи стараются контролировать уровень заражения в каждом муниципалитете. Если видят резкий скачок - тут же проводят эпидрасследование.