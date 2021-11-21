Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 21 ноября выросло на 69

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 21 ноября снова выросло. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае пугающая статистика по умершим с ковидом продолжает ползти вверх. Всего с начала пандемии в регионе умерли 8459 жителей. Только за последние сутки в ковид-госпиталях скончались 69 человек.

По словам врачей, среди умерших были очень "тяжелые" пациенты ковидных госпиталей, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии. Им была назначена интенсивная терация, но все же спасти больных не удалось.

- С подозрением на COVID-19 продолжают стационарное лечение 5631 человек, из них с подтвержденным диагнозом – 3079 жителей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 113 пациентов находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, восемь человек лежат на ЭКМО.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», дома под наблюдением врачей лечатся 31279 кубанцев, в их числе с подтвержденным диагнозом – 16464.