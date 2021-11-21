Водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадали люди.

В Новороссийске водителя маршрутки, устровшего ДТП, уволят и занесут в «черный список». Об этом сообщил заместитель главы города Александр Яменсков.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на очередном совещании разбирали аварию, произошедшую еще 30 октября. Спровоцировал ДТП водитель маршрутки №15. Как выяснилось, водитель автобуса ехал по маршруту с пассажирами, но не выбрал безопасную дистанцию и скорость. Это привело к столкновению, во время которого пострадали люди.

- А днем ранее он, также находясь на маршруте, выехал на полосу встречного движения. Это зафиксировано камерами видеонаблюдения, - сказал заместитель главы города Александр Яменсков.

Из-за того, что шофер микроавтобуса не раз нарушал правила, чем ставил жизнь пассажиров под угрозу, перевозчику порекомендовали уволить водителя.

- Кроме того, надеемся, что в дальнейшем его не будут принимать на работу, связанную с пассажирскими перевозками в общественном транспорте, - добавил Александр Яменсков.