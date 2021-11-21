В одном из районов Кубани отменили ограничения из-за опасного вируса. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что в одном из районов Кубани ввели карантин, стало известно из приказа департамента ветеринарии Краснодарского края (имеется в распоряжении «КП» - Кубань»),еще 22 июля 2021 года. Тогда на пасеке, что находится в станице Казанской Кавказского района, обнаружили вспышку опасного заболевания. По результатам исследований, у пчел выявлен вирусный (острый) паралич.

- Появляется он в тех пчелосемьях, которые инфицированы варраотозом, серьезным и почти неизлечимым заболеванием, - объясняют сотрудники Россельхознадзора. - Если вовремя не забить тревогу, это может привести к массовой гибели пчел.

В итоге после выявления опасного вируса на пасеке ввели карантинные меры. Жесткие ограничения действовали 4 месяца. После того, как стало известно, что угрозы больше нет,

карантин отменили.

- Приказываю отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории пасеки, расположенной в Кавказском районе Краснодарского края, - указано в новом постановлении, которое подписал руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос.