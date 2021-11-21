Фото: кадр из видео.

Ночью 21 ноября в центре Геленджика сгорел частный дом. Происшествие случилось на улице имени Розы Люксембург.

Как говорят очевидцы, поздней ночью из окон жилого дома стал идти густой черный дым. Соседи вызвали пожарных, которые тут же приступили к тушению огня.

Пламя могло перекинуться на гостиницу, что расположена рядом, но, к счастью, этого не случилось.

- Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли в 01:26, буквально через две минуты после поступления вызова, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - Площадь возгорания на момент прибытия спасателей составляла 150 квадратов.

К двум часам ночи огонь распространился на территории 400 квадратов. Пламя тушили 59 человек, задействовали 17 единиц техники.

- Локализовать возгорание удалось к 02:57. Полностью пожар был потушен к четырем часам утра, - добавляют в краевом ГУ МЧС.

Погибших и пострадавших в ЧП нет.