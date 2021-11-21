На Кубани заканчивают капитальный ремонт участковой больницы

В Приморско-Ахтарском районе полным ходом идет ремонт участковой больницы. Фото: администрации Краснодарского края.

В Приморско-Ахтарском районе полным ходом идет ремонт участковой больницы. Она расположена в станице Бриньковской. Обновление зданий происходит в рамках госпрограммы Краснодарского края «Развитие здравоохранения».

- В здании обновили помещения, инженерно-технические коммуникации — системы водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

После окончания ремонта врачи смогут принимать детей и взрослых. А еще здесь откроют терапевтическое отделение. Стационар после обновления будет рассчитан на 28 человек.

Отметим, что ремонт в медицинском учреждении уже подходит к концу. По данным минздрава края, готовность объекта на сегодняшний день составляет 90%.