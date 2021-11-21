В Краснодарском крае фура размазала легковушку

Обстоятельства ДТП уточняются. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Серьезное ДТП случилось на выезде из Темрюка 21 ноября. По словам очевидцев, фура ехала в сторону станицы Курчанской, и буквально размазала ВАЗ. Большегруз ударил «девяносто девятую», да так сильно, что машина отлетела на встречку.

Проезжающие мимо водители засняли последствия происшествия. Видео кошмарной аварии на Кубани попало в Сеть. На кадрах видно, что от легковушки после столкновения почти ничего не осталось - лишь груда металла. Предварительно, водитель отечественной машины скончался.

По некоторым данным, ДТП случилось из-за отказа тормозной системы фуры. Однако эта версия сейчас проверяется. На месте аварии работают автоинспекторы, устанавливаются обстоятельства происшествия.