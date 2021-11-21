В Краснодаре спасатели нашли трех потерявшихся детей. Фото: krd.ru

Завершены поиски трех детей, заблудившихся в Краснодаре. Как стало известно, ребята потерялись, когда гуляли на территории Большого острова (рядом с парком «Солнечный остров»). Когда стало темно, дети не смогли найти тропинку, по которой шли.

К счастью, подростков быстро нашли спасатели.

- Сотрудники городской Службы обследовали берег и отыскали детей. Никто из них не пострадал. Ребят передали родителям, - уточнили «КП» - Кубань» в городской администрации.

Стоит сказать, что сотрудники муниципальной службы за последнюю неделю не раз выезжали на происшествия. Спасатели участвовали в тушении семи пожаров и помогали ликвидировать последствия аварий.

- Городская Служба спасения работает круглосуточно, - напоминают в мэрии. - При возникновении ЧС — звоните 112.