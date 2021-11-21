Жители Кубани могут зарегистрироваться в Центрах занятости населения дистанционно. Фото: администрации края.

Жители Краснодарского края могут подать заявление в Центр занятости населения онлайн, не выходя из дома. Это возможно благодаря порталу «Работа в России».

– Новые правила позволяют автоматизировать поиск работы и освободить жителей от предъявления большинства документов, – сказала замминистра труда и соцразвития края Елена Новикова.

Для того, чтобы специалисты могли подобрать подходящую вакансию, необходимо выполнить ряд простых действий. Достаточно подать заявление и резюме через личный кабинет «Работа в России».

- Все необходимые сведения центр занятости получит в рамках электронного межведомственного взаимодействия, - добавляет Елена Новикова.

Отметим, что если кубанцы не претендуют на получение пособия по безработице, то поиск вакансий будет проходить автоматически, а собеседование – в дистанционном режиме.

- Для этого достаточно заполнить заявление в личном кабинете и прикрепить резюме с указанием уровня квалификации и стажа работы, - уточняют в администрации Краснодарского края.