С начала 2021 года в Краснодарском крае благодаря ЭКО родились более тысячи детей. Фото: администрации края.

С начала 2021 года в Краснодарском крае благодаря ЭКО родились более тысячи детей. Об этом сообщают в минздраве Кубани.

– С помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения родителями стали 895 пар, – рассказала замминистра здравоохранения края Ирина Вязовская. - Родилось более тысячи детей, из них 100 двоен и три тройни.

Стоит сказать, что в трети случаях услугу оказали за счет средств обязательного медицинского страхования. То есть родителям не пришлось оплачивать процедуру из своего кармана.

- Медицинскую помощь за счет средств ОМС в данном направлении на Кубани проводят шесть медучреждений, - добавляют в минздраве края.