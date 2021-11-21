Творческий коллектив кубанского вуза вышел в финал танцевального конкурса «В движении». Фото: администрации края.

Творческий коллектив кубанского вуза вышел в финал танцевального конкурса «В движении». Об этом сообщают в администрации Краснодарского края.

Как стало известно, в отборочном туре участвовали 112 представителей из 48 регионов России. В финал вышли лишь 12 коллективов. В их числе группа «Жест» из кубанского вуза.

- Танцевальные ансамбли презентуют свои постановки, создадут новые номера на основе задания, поучаствуют в различных баттлах, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Финал конкурса состоится в Краснодарском театре драмы. Он пройдет 23 ноября. Победитель получит право представить свой регион на XXX Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Он будет в Самаре в мае 2022 года.