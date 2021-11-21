Мужчина пинал ногами собственного питомца. Фото: кадр из видео.

Житель Краснодара жестоко избил свою собаку. Этот жуткий случай произошел на одной из улиц в микрорайоне Пашковском. Поздно вечером мужчина вышел из дома со своим псом. Что уж случилось во время прогулки, неизвестно. Однако живодер стал издеваться над своим питомцем. Он пинал его ногами в течение нескольких минут. Этот момент попал в объектив камер видеонаблюдения.

После ударов пес не мог толком пошевелиться. Мужчина просто тащил собаку на поводке по земле. За бедолагу вступился кто-то из местных жителей, услышавший жалобный лай. В итоге хозяин отстегнул ошейник и ушел, оставив пса лежать на земле.

Неравнодушный житель позже отвез полуживого пса в ветклинику. Там у животного диагностировали повреждения внутренних органов.

Сейчас полиция разбирается в случившемся.

— Проводится проверка по факту жестокого обращения с собакой, — сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Устанавливается личность правонарушителя.