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Происшествия21 ноября 2021 15:40

Житель Краснодара жестоко избил свою собаку

Момент издевательств попал на видео камер наблюдения
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
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Мужчина пинал ногами собственного питомца. Фото: кадр из видео.

Мужчина пинал ногами собственного питомца. Фото: кадр из видео.

Житель Краснодара жестоко избил свою собаку. Этот жуткий случай произошел на одной из улиц в микрорайоне Пашковском. Поздно вечером мужчина вышел из дома со своим псом. Что уж случилось во время прогулки, неизвестно. Однако живодер стал издеваться над своим питомцем. Он пинал его ногами в течение нескольких минут. Этот момент попал в объектив камер видеонаблюдения.

После ударов пес не мог толком пошевелиться. Мужчина просто тащил собаку на поводке по земле. За бедолагу вступился кто-то из местных жителей, услышавший жалобный лай. В итоге хозяин отстегнул ошейник и ушел, оставив пса лежать на земле.

Неравнодушный житель позже отвез полуживого пса в ветклинику. Там у животного диагностировали повреждения внутренних органов.

Сейчас полиция разбирается в случившемся.

— Проводится проверка по факту жестокого обращения с собакой, — сообщил официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - Устанавливается личность правонарушителя.