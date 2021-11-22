Скульптуру хамелеона из мусора установили в Краснодаре на Затоне

Фото: instagram.com/stenaclub

На выходных в Краснодаре появился новый арт-объект в виде хамелеона. Скульптура создавалась из пластиковых отходов. Художники смастерили его на берегу затона реки Кубань. Об этом сообщили участники творческой студии Stena Club.

- АРТ-неделя подарила хамелеона. Его создали в рамках эко-акции в стиле треш-арт, - написали авторы в соцсетях.

Фото: instagram.com/stenaclub

Участники творческой студии также создали множество граффити в Краснодаре. Например, их рук дело – портреты советским авиаконструкторам на стене трансформаторной подстанции в одном из ЖК города.