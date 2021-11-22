Погода в Краснодаре 22 ноября 2021: воздух прогреется до 17 градусов

22 ноября - сухо, 23 - пройдет дождь Фото: Галина КОПЫЛОВА

Узнали, какая погода в Краснодаре 22 ноября и в ближайшие дни. В городе первый день недели будет теплым, а во вторник прогнозируют сильный дождь.

- В Краснодаре 22 ноября малооблачно, без осадков. Ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +5-7 градусов, днем +15-17 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

23 ноября в краевой столице ожидается сильный дождь. По краю возможен с мокрым снегом. К среде дневная температура опустится до +5.