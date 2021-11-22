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Общество22 ноября 2021 6:04

Вандалы сломали новые качели на набережной в Новороссийске

Детская площадка открылась неделю назад
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Сломанные качели. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

Сломанные качели. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk

В Новороссийске неизвестные разгромили новую детскую площадку. Фото сломанных качелей мэр города-героя опубликовал в соцсетях. Глава заявил, что вандалы будут наказаны.

- Первый случай вандального отношения к новой детской площадке, установленной на набережной шесть дней назад. Варварски сломаны качели и разрисована информационная табличка, - негодуя, отметил Игорь Дяченко в Instagram.

В ближайшее время сотрудники администрации просмотрят записи с камер видеонаблюдения. После этого виновников привлекут к ответственности. Также мэр Новороссийска попросил всех родителей провести разъяснительные беседы о поведении с детьми.