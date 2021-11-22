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Происшествия22 ноября 2021 6:40

Водитель BMW в Краснодаре снес ограждение на Красной и чуть не сбил прапорщика ФСИН

Обстоятельства выясняются
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Авария на Красной

Авария на Красной

В Краснодаре утром 22 ноября случилось ДТП на улице Красной. По предварительным данным, водитель BMW пытался резко повернуть с улицы Комсомольской и протаранил ограждение. Как рассказали «КП» - Кубань» очевидцы, иномарка чудом не снесла пешехода – прапорщика ФСИН.

У машины сильно разбит бампер

У машины сильно разбит бампер

- БМВ с молодым человеком за рулём вылетел на тротуар. Прапорщик с испугу кричал ему: «Ты меня сбить хотел, что ли?», - рассказали «Комсомолке» свидетели случившегося.

Иномарка пробила металлическое ограждение

Иномарка пробила металлическое ограждение

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Вероятнее всего, владелец иномарки теперь будет чинить не только свою машину, но и муниципальный забор.