Водитель BMW в Краснодаре снес ограждение на Красной и чуть не сбил прапорщика ФСИН

Авария на Красной

В Краснодаре утром 22 ноября случилось ДТП на улице Красной. По предварительным данным, водитель BMW пытался резко повернуть с улицы Комсомольской и протаранил ограждение. Как рассказали «КП» - Кубань» очевидцы, иномарка чудом не снесла пешехода – прапорщика ФСИН.

У машины сильно разбит бампер

- БМВ с молодым человеком за рулём вылетел на тротуар. Прапорщик с испугу кричал ему: «Ты меня сбить хотел, что ли?», - рассказали «Комсомолке» свидетели случившегося.

Иномарка пробила металлическое ограждение

В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства случившегося. Вероятнее всего, владелец иномарки теперь будет чинить не только свою машину, но и муниципальный забор.