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Общество22 ноября 2021 7:22

В Сочи задержали проводника поезда за 27 похищенных подстаканников

Их украли из локомотива в вагонном депо
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Проводится проверка

Проводится проверка

В Адлерском районе Сочи руководитель вагонного участка обратился к полицейским с просьбой найти вора. Мужчина рассказал, что из поезда пропали 27 металлических подстаканников. Была организована проверка.

- Полицейские задержали 20-летнего проводника одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо. Молодой человек поздно вечером зашел в один из вагонов и похитил подстаканники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража».