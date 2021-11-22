В Сочи задержали проводника поезда за 27 похищенных подстаканников

Проводится проверка

В Адлерском районе Сочи руководитель вагонного участка обратился к полицейским с просьбой найти вора. Мужчина рассказал, что из поезда пропали 27 металлических подстаканников. Была организована проверка.

- Полицейские задержали 20-летнего проводника одного из пассажирских поездов, стоявших в вагонном депо. Молодой человек поздно вечером зашел в один из вагонов и похитил подстаканники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

В настоящее время в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Кража».