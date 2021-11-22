Губернатор Краснодарского края поздравил отряд особого назначения с 33-й годовщиной со дня образования

Губернатор поздравил ОМОНовцев с праздников

В Краснодаре 22 ноября 33-ю годовщину отмечает отряд особого назначения. На торжественном мероприятии собрались руководители, бойцы и ветераны ОМОНа. Всех причастных с праздником поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- На ваших плечах самые сложные задачи по обеспечению правопорядка, мира и спокойствия граждан. Не случайно отряд получил название «особого назначения». Он состоит из людей особой закалки, – сказал Кондратьев.

Также глава региона поблагодарил правоохранителей за службу и верность долгу.

Пятерым лучшим сотрудникам вручили благодарности. После торжественной части мероприятия омоновцы продемонстрировали навыки владения огневой подготовкой.