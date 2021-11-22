На Кубани за последние сутки COVID-19 заболел 991 человек, в том числе 93 ребенка

На Кубани за последние сутки выявили 991 новый случай заболевания коронавирусом Фото из архива КП

В Краснодарском крае за последние сутки COVID-19 заболел 991 человек, в том числе 93 ребенка. Самому младшему пациенту исполнилось 7 дней, сообщает региональный оперативный штаб.

В Краснодаре заболели 263 человека, в Сочи - 132, в Новороссийске - 51, в Ейском районе - 49. 40 новых пациентов зарегистрировано в Тимашевском районе, 30 – в Крымском, по 28 - в Анапе, Динском, Каневском, 27 - в Староминском районе. В Брюховецком и Красноармейском районах по 21 заболевшему, в Геленджике - 19, в Армавире, Славянском, Абинском районах - по 18, в Кавказском, Темрюкском и Белоглинском - по 17.

- В Туапсинском районе заболели 14 человек, в Кореновском - 13, в Лабинском и Усть-Лабинском - по 11, в Тбилисском - 10. 9 положительных тестов получено в Ленинградском районе, по 8 - в Выселковском и Калининском, по 7 - в Северском, Тихорецком, Новопокровском, 6 - в Приморско-Ахтарском. В Крыловском, Успенском и Павловском районах по 5 новых случаев, в Апшеронском - 4, в Белореченском, Кущевском, Гулькевичском, Новокубанском - по 3, в Щербиновском и Мостовском - по 2, в Горячем Ключе, Курганинском, Отрадненском районах - по одному, - сообщают в оперативном штабе края.

Наибольшее число заболевших приходится на женский пол – 602 пациентки. Всего за сутки от коронавируса скончались 66 человек. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 102 человека, 6 – на ЭКМО.