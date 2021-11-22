Предприятия ЖКХ задолжали «ТНС энерго Кубань» почти 800 млн рублей.

«ТНС энерго Кубань» составило рейтинг муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея, имеющих наибольшие долги за электроэнергию со стороны предприятий ЖКХ.

Просроченная дебиторская задолженность предприятий ЖКХ перед энергосбытовой компанией на начало ноября составила почти 800 млн рублей.

Так, в Краснодарском крае наименьший процент оплаты за 2021 год приходится на предприятия Северского района, долг которых превысил 128,4 млн рублей. На втором месте с задолженностью 65,1 млн рублей —Тихорецкий район, третью позицию занял Крымский район с долгом 31,7 млн рублей. Всего предприятия ЖКХ в крае задолжали 698 млн 816 тыс. рублей.

В Республике Адыгея антирейтинг муниципальных образований по уровню оплат предприятий ЖКХ возглавил город Адыгейск с дебиторской задолженностью в 37,8 млн рублей, второе место у Тахтамукайского района, там коммунальщики задолжали энергетикам 16,8 млн рублей. На третьем — Красногвардейский район, долг предприятий ЖКХ которого составил 10,4 млн рублей. Общая задолженность в республике - 100 млн 995 тыс. рублей.

При формировании рейтинга учитывалась суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея за потребленную электроэнергию по состоянию на 30 октября 2021 года.

Предприятия ЖКХ, находящиеся в указанных районах, характеризуются неудовлетворительными расчетами за потребленную электроэнергию и несоблюдением договорных обязательств. Рост неплатежей предприятий ЖКХ может привести к неполному исполнению своих обязательств и, соответственно, снижению надежности энергоснабжения.

Однако наряду с аутсайдерами платежной дисциплины есть и предприятия с положительной характеристикой, для которых полная и своевременная оплата энергоресурсов является одним из ключевых принципов. В пятерку таких входят предприятия ЖКХ Анапского района, Новороссийска, Армавира, Мостовского и Лабинского районов. В Республике Адыгея в числе тех, на кого нужно равняться, - коммунальщики Майкопского района, Кошехабльского и Гиагинского.

Гарантирующий поставщик электроэнергии ведёт активную работу по взысканию задолженности через суды и настоятельно рекомендует своевременно оплачивать потребленные энергоресурсы.