РНКБ выдал более 200 млн рублей кредитов предпринимателям в рамках пилотного проекта Корпорации МСП

Банк РНКБ в качестве участника пилотного проекта Корпорации МСП (КМСП) по зонтичному механизму предоставления поручительств Корпорации для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц выдал первые 200 млн рублей представителям бизнеса. В ноябре в рамках данного проекта банк запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП – только за первую неделю с момента запуска данной услуги было выдано 60 кредитов на 86 млн рублей.

Благодаря новому механизму взаимодействия банка и Корпорации МСП клиенты могут быстро получить кредит под поручительство КМСП при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство в рамках нового механизма обеспечивает до 50% от суммы кредита.

В настоящее время РНКБ является единственным банком в Крыму, который принимает участие в данном проекте. При этом на сегодняшний день участниками пилота являются всего шесть банков в России.

В рамках совместного проекта РНКБ и КМСП поручительства предоставляются предпринимателям в соответствии с утвержденными параметрами и условиями без обращения в Корпорацию МСП, фактически возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов. Благодаря этому существенно ускоряется процесс оформления поручительства клиенту и сокращается время выдачи кредитных средств, при этом комиссия за поручительство с клиента не взимается.

- Уже сейчас мы отмечаем активный спрос клиентов на кредиты под поручительство Корпорации МСП, - говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - Со своей стороны, РНКБ располагает всеми необходимыми инструментами для того, чтобы предприниматели пользовались кредитными средствами для развития бизнеса на максимально комфортных условиях.

- Малый бизнес – один из основных драйверов развития Крыма. Для любого бизнеса очень важна возможность получить финансирование быстро и под адекватные процентные ставки. Экспресс-кредит РНКБ под «зонтичное» поручительство Корпорации позволяет предпринимателям Крыма получить необходимые средства на более выгодных условиях. А некоторым – «зонтик» вообще буквально открывает доступ к заемным средствам, которые до этого были им недоступны, например, из-за отсутствия необходимого залога, – сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.