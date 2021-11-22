Около 850 тысяч гостей посетили «Роза Хутор» в летнем сезоне 2021 года

Курорт посетили около 850 тысяч гостей. Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

В этом году летний сезон стартовал 1 мая и продолжался до 8 ноября. За этот период курорт посетили около 850 тысяч гостей (с июня по 15 ноября 2020 года эта цифра составляла 800 тысяч). Как отмечает генеральный директор «Роза Хутор» Александр Белокобыльский: «Этот летний сезон у нас выдался непростым. В июне-июле цифра по числу гостей была вполне обнадеживающая, но с начала августа из-за введения новых правил заселения в отели в Краснодарском крае мы почувствовали значительное снижение турпотока».

В этом летнем сезоне гостям была предложена разнообразная программа полноценного отдыха, включающая самый широкий набор активностей для взрослых и детей. Развитие природного туризма в горах по-прежнему является приоритетным направлением. В этом году отдыхающие могли воспользоваться 100 км пеших троп и новыми маршрутами, организованными совместно с Сочинским национальным парком. Особой популярностью пользовался парк водопадов Менделиха, где можно увидеть в том числе и самый высокий (77 метров) в окрестностях Сочи водопад – Золотой. Среди пеших маршрутов с гидами Центра активного отдыха наиболее востребованным был «Харгинский лес» (всего действовало 8 маршрутов). Его протяженность составляет 14 км, что занимает около 6 часов прогулки в реликтовом лесу среди зарослей папоротников с человеческий рост и необъятных буков.

Гости курорта могли отправиться не только в горные походы, но и совершить различные велопрогулки по окрестностям курорта. В течение сезона работали 13 веломаршрутов, часть из которых доступна круглый год.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

«Роза Хутор» продолжает развивать развлекательно-познавательные программы для детей. Детская Горная академия, где юные гости курорта в игровой форме осваивают практические навыки поведения в горах, в этом летнем сезоне впервые предложила уникальный практикум в сфере орнитологии «Тайная жизнь птиц», направленный на знакомство с миром пернатых, обитающих на «Роза Хутор». На территории и в окрестностях курорта встречается 256 видов птиц, что делает этот регион чрезвычайно интересным для бердвотчинга.

Для любителей спорта, желающих поддержать свою физическую форму были доступны новые возможности для активного отдыха. В прошедшем летнем сезоне на высоте более 1000 метров над уровнем моря была открыта первая в России высокогорная сап-серф станция. Она разместилась в уникальном мультиспортивном комплексе «Роза Вейк Парк», где также можно заниматься различными водными видами спорта.

Любителям пляжного отдыха «Роза Хутор» в этом сезоне предложил не только зону Rosa Beach в Роза Долине, но и новый SunShine Park в Горной Олимпийской деревне c открытым бассейном, зоной лежаков, баней и гастробаром на панорамной смотровой площадке. Морской пляж «Роза Хутор» в Имеретинской долине за соответствие строгим стандартам качества, чистоты и безопасности в этом сезоне вновь получил Голубой флаг. Все большей популярностью пользуется этнографический комплекс «Моя Россия», где можно познакомиться с культурным и архитектурным многообразием нашей страны. Этим летом этно-парк на «Роза Хутор» посещали более тысячи человек ежедневно.

Ожидается, что зимний сезон 2021/22 года стартует на «Роза Хутор» 17 декабря.