«Каравелла» с юными капитанами пришвартовалась в «Орленке».

Во Всероссийском детском центре прошла смена «Юные капитаны России». В программе приняли участие почти 160 детей из разных регионов страны, среди которых воспитанники детского отряда «Каравелла», созданного советским и российским писателем Владиславом Крапивиным.

Участники программы – победители конкурсов по научно-техническому творчеству и судомоделированию, учащиеся морских школ и флотилий, клубов юных моряков и речников. Орлятами стали также ребята из екатеринбургского отряда «Каравелла», созданного еще в 1961 году известным детским писателем Владиславом Крапивиным, – в организации ребята занимаются морским делом, фехтованием и журналистикой. В «Орленке» юные капитаны на протяжении трех недель изучали военно-морскую историю страны и знакомились с городами Черноморского побережья России: их портами и особенностями функционирования.

«Мы часто говорим о том, что в детях необходимо воспитывать патриотизм и любовь к своей стране, но важно понимать, что чувство гордости за родину не возникает из ниоткуда. Оно рождается из знания о великих подвигах отцов и дедов, о том, через какие испытания прошла наша страна и с каким достоинством, о ее мощных ресурсах и силах. Все это орлята изучают на занятиях по истории и морским дисциплинам в ходе смены «Юные капитаны России». Я убежден, что, исследуя вопрос в теории и пробуя морское дело на практике, ребята проникаются его романтикой, величием и славными достижениями. Из этих детей действительно вырастут настоящие патриоты своей страны, и радостно, что такое отношение к Отчизне в них воспитывает “Орленок”», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В ходе смены юные моряки обучались в «Академии морских профессий», где осваивали компетенции по нескольким направлениям: «Летчик ВМС», «Подготовка моряка: тренажеры и возможности», «Снайпинг», «Ориентирование по небесным объектам», «Морская мастерская», «VR-регата», «Юный спасатель», «Основы первой помощи», «Ораторское искусство», «Морской эколог». Также мальчишки и девчонки изучили такелаж, флажный семафор и корабельную архитектуру.

В финале освоения курса, посвященного городам-портам Черноморского побережья России, каждый отряд-экипаж подготовил тематическую выставку «И славе флота нет конца!», для которой ребята сделали макеты портов и рассказали об их особенностях и значимости для военно-морского флота страны.