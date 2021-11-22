Обновление общественного транспорта ожидается в 2022 году в Сочи

В Сочи в 2022 году введут общественный транспорт на электричестве Фото: sochi.ru

Модернизация общественного транспорта ожидается в 2022 году в Сочи. Так, на курорте начнут использовать электричество и газ в качестве топлива для автобусов. Систему перевозок пассажиров обсудили накануне на совещании под председательством мэра Сочи.

– В рамках муниципального Года экологии необходимо максимально отказаться от автобусов на дизельном топливе в пользу экологически чистого транспорта, который работает на газе и электричестве, – отметил Алексей Копайгородский.

В том числе в 2022 году транспортную систему Сочи ожидает комплексная разработка – составление брутто-контрактов и привлечение единого оператора по управлению перевозками, автоматизировать контроль за отраслью.

Всего в Сочи работает более 1150 единиц общественного транспорта по 121 маршруту. С начала 2021 года на курорте перевезены более 62 миллионов человек.