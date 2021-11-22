Жителям и туристам в Сочи за сутки дважды понадобилась помощь спасателей

Спасатели каждый день выезжают на вызовы в Сочи

Вечером 21 ноября двое туристов заблудились в районе Агурских водопадов. Они не смогли перебраться через реку и позвонили службу спасения.

- Спасатели помогли девушке и парню, приехавшим из Санкт-Петербурга, перейти реку вброд, после чего вывели их к началу туристического маршрута, - отметили в пресс-службе ЮРПСО.

Этим же вечером спасатели выезжали на улицу Леси Украинки. Там горело здание на площади 110 квадратных метров. Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за пожара было эвакуировано 35 человек.