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Происшествия22 ноября 2021 9:25

Жителям и туристам в Сочи за сутки дважды понадобилась помощь спасателей

Они выводили людей из леса и тушили пожар
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Спасатели каждый день выезжают на вызовы в Сочи

Спасатели каждый день выезжают на вызовы в Сочи

Вечером 21 ноября двое туристов заблудились в районе Агурских водопадов. Они не смогли перебраться через реку и позвонили службу спасения.

- Спасатели помогли девушке и парню, приехавшим из Санкт-Петербурга, перейти реку вброд, после чего вывели их к началу туристического маршрута, - отметили в пресс-службе ЮРПСО.

Этим же вечером спасатели выезжали на улицу Леси Украинки. Там горело здание на площади 110 квадратных метров. Ранее «Комсомолка» сообщала, что из-за пожара было эвакуировано 35 человек.