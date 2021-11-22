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Происшествия22 ноября 2021 9:49

10-летняя девочка попала под колеса авто водителя-наркомана в Ейске

Экспертиза показала, что мужчина находился под действием запрещенных веществ
Светлана ОВДЕЙ
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Водитель-наркоман сбил 10-летнюю девочку в Ейске Фото из архива КП

Водитель-наркоман сбил 10-летнюю девочку в Ейске Фото из архива КП

10-летняя девочка попала под колеса легковушки в Ейске. За рулем авто находился водитель-наркоман, сообщает пресс-служб ГИБДД Краснодарского края.

ДТП произошло на улице Коммунистической города. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в это время 37-летний водитель наехал на ребенка.

- Проведенная экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Пострадавшему ребенку назначено лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи накануне произошла массовая авария с участием хлебовозки. Проводится проверка - предварительно, пострадавших нет.